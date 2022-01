Contrordine | oggi l' acciaio è bello

Leggi su panorama

(Di martedì 11 gennaio 2022) Chi l’avrebbe mai detto che avremmo visto il primo piano dei fumi di un’acciaieria in diretta televisiva nella prima serata della rete ammiraglia, e per la prima volta dopo anni di una narrazione macabra e antindustriale, non come simbolo di inquinamento e malattia, ma di sviluppo e orgoglio della nazione. E invece è accaduto proprio nella giornata televisiva più importante dell’anno, dopo Sanremo: quella del classico concerto di Capodanno. Che questa volta per la prima volta nella storia di rai uno è andato in onda in una piazza molto meno convenzionale della altre: quella dell’acciaieria Ast di Terni. Un’impianto industriale storico, di oltre 130 anni, l’unico in Italia a fareinox. Una produzione di un milione di tonnellate l’anno da forno elettrico, completamente circolare essendo ricavato da rottame, adancora gestito, per gli ulti ...