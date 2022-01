Ciclismo | Remco Evenepoel | “Vorrei una stagione normale Punto alla Vuelta e alle Ardenne”

(Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo unavissuta costantemente sulle montagne russe,, grande talento belga, ha come primo desiderio per la prossimaun po’ di normalità. Dal rientro per il terribile incidente al Lombardia 2020 a un Giro d’Italia altalenante, dai successi nelle corse di un giornopolemiche per la condotta nella nazionale belga, il 2021 diè stato una continua giostra di emozioni, piena di lampi di enorme classe, ma anche qualche ombra. “Prima di tutto,un po’ di normalità – queste le parole del giovane belga che ha poi aggiunto – poi i miei maggiori obiettivi saranno le Classiche dellee la. La corsa spagnola in tutta onestà è la mia gara preferita. Il clima è sempre ottimo e il ...

Il programma del classe 2000 prevede, dopo la cancellazione del viaggio in Argentina a San Juan, il debutto alla Volta Valenciana (2 - 6 febbraio), poi spazio alla Volta ao Algarve (16 - 20 febbraio)