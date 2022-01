CALCIOMERCATO MILAN – Aké, matrimonio possibile: la scheda / News (Di martedì 11 gennaio 2022) Servono rinforzi e MILAN che ha messo nel mirino Nathan Akè, olandese classe 1995, per la difensa in questo CALCIOMERCATO. possibile solo in prestito dal Manchester City, ma difficile. Nella video News le ultime e la sua scheda per conoscerlo... Leggi su pianetamilan (Di martedì 11 gennaio 2022) Servono rinforzi eche ha messo nel mirino Nathan Akè, olandese classe 1995, per la difensa in questosolo in prestito dal Manchester City, ma difficile. Nella videole ultime e la suaper conoscerlo...

Advertising

DiMarzio : Il @acmilan ha incontrato l'agente di Pietro #Pellegri per discutere del futuro dell'attaccante: sullo sfondo tre c… - cmdotcom : #Milan, accordo con la Samp per #Gabbia: ecco cosa manca per chiudere - cmdotcom : #Kalulu si racconta: 'Ho scelto il #Milan per l'entusiasmo che c'è. Ho rischiato, ma al Lione avrei giocato poco'… - Angelredblack1 : RT @cmdotcom: La pagella: #Leao da 8, ma il #Milan che non lo ha scaricato merita 10 [ @steagresti ] - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan – Dalla Francia: si segue il classe 2004 #Mercier per la difesa #ACMilan #SempreMilan -