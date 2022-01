Calcio, per Entella compleanno col Covid, mini - party 'alla finestra (Di martedì 11 gennaio 2022) Ieri il calciatore della Virtus Entella Armand Rada ha spento 23 candeline, ma per lui non e' stato un compleanno come tutti gli altri. Da qualche giorno il centrocampista biancoceleste e' risultato ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022) Ieri il calciatore della VirtusArmand Rada ha spento 23 candeline, ma per lui non e' stato uncome tutti gli altri. Da qualche giorno il centrocampista biancoceleste e' risultato ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio per Napoli, Insigne si ferma due settimane. Osimhen verso il rientro Osimhen potrà quindi tornare ad allenarsi con la mascherina e verificherà così il contatto in campo per dare ai medici il controllo sul suo ritorno in partita. Le parole del medico del Napoli " ...

Allegri: "Bonucci recuperato, Dybala? Vediamo come sta" Poi sull'infortunio di Chiesa: "Con Federico ho parlato dopo la partita e ieri mattina, dispiace per lui e per il calcio italiano. Son cose che capitano e deve stare sereno. Per ovviare a questa ...

Calcio & business | Barcellona, spalmare per acquistare: il caso Umtiti-Ferran Torres Il Sole 24 ORE Calcio, per Entella compleanno col Covid, mini-party "alla finestra Ieri il calciatore della Virtus Entella Armand Rada ha spento 23 candeline, ma per lui non e' stato un compleanno come tutti gli altri. Da ...

Si alla terza dose, no all'obbligo: ma il problema restano i giocatori No Vax Sport - Il calcio mette i paletti per i nuovi casi di contagio. Chi ha avuto contatti stretti ma ha già la terza dose o la seconda da meno di 120 giorni, non dovrà andare in bolla. Si prospetta invece ...

