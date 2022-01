Cacciari fa la terza dose e commenta | “Chi può vada a vaccinarsi | chi non è d’accordo ci vada lo stesso”

(Di martedì 11 gennaio 2022) Nonostante faccia parte, insieme a Ugo Mattei, Carlo Freccero, Giorgio Agamben e Mariano Bizzari, della commissione “Dubbio e precauzione”, nata per fare controinformazione sulla pandemia, e nonostante più volte nei salotti televisivi abbia litigato sul tema con scienziati ed esponenti politici, Massimoha fatto a Venezia ladi vaccino. Lo riporta il quotidiano Il Gazzettino, che cita anche alcune parole del filosofo: “Chi può. Chi non è, cilo, perché queste sono le leggi e finché non si ha la forza di cambiarle, bisogna rispettarle”. “Non c’è nessun caso – ha aggiunto – ho fatto il vaccino. Sei costretto a farlo, alle leggi si obbedisce. I filosofi ...

Il filosofo Massimoha fatto ladose di vaccino covid . Ad annunciarlo è stato il quotidiano Il Gazzettino, svelando che ieri, 10 gennaio, l'ex sindaco di Venezia si è messo in fila per sottoporsi al ...L'ex sindaco di Venezia, il filosofo Massimo, ha ricevuto ladose di vaccino. 'Chi può vada a vaccinarsi - dice al Gazzettino - Chi non è d'accordo ci vada lo stesso , perché queste sono le leggi e finché non si ha la forza di ...Massimo Cacciari ha annunciato di aver fatto la terza dose del vaccino contro il Covid e invita gli altri a fare altrettanto, nonostante le dure prese di posizione contro le politiche ...L’ex sindaco di Venezia, il filosofo Massimo Cacciari, ha ricevuto la terza dose di vaccino. “Chi può vada a vaccinarsi – dice al Gazzettino – Chi non è d’accordo ci vada lo stesso, perché queste sono ...