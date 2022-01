Britney Spears inaugura il 2022 nuda su Instagram

Leggi su blog.libero

(Di martedì 11 gennaio 2022) “L’energia della donna libera non è mai stata così bella”.ilcon degli scatti in cui appare senza veli su. Per la popstar il 2021 è stato un anno importante, quello in cui è riuscita ad ottenere la libertà. Soprattutto dalla tutela legale del padre. E ora non solo non le manda a dire ma fa quello che le pare… Persi tratta di un nuovo inizio. E l’anno nuovo già seminando indizi. A partire dalla sorella Jamie Lynn. Laha deciso di tagliare con il passato, di saldare quel famoso conto con la famiglia. Così sui social ha smesso di seguire la sorellina, colpevole di non esserle stata al fianco durante la battaglia in tribunale contro il padre. “si sente totalmente abbandonata da sua sorella. È ...