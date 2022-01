Blitz delle cancellerie straniere a 2 settimane dal voto | Italia commissariata | dove spediscono Draghi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 gennaio 2022) La conferma che per il Quirinale ora si fa sul serio non viene da Roma,sulla questione ci si agita da mesi, ma da Washington, Bruxelles, Parigi e dalle altre sedi di governi "vicini" all'e ambasciate hanno alzato il livello del pressing sui leader di partito, spiegando quali "figure" gioverebbero alla causa comune e quali no. I candidati lo sanno e chi può, tra loro, esibisce amicizie internazionali e certificati di affidabilità rilasciati all'estero. Perché se è vero che a votare sarà l'assemblea dei 1.009 "grandi elettori", è vero pure che per essere trattati da protagonisti sul grande palcoscenico, anziché come sottoprodotti del guazzabuglio politicono, sono necessari rapporti solidi con chi comanda nell'alleanza atlantica e nei Paesi amici, ed occorre aver superato a pieni voti ...