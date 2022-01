Alstom | si aggiudica contratto in Norvegia da 1 | 8 mld

(Di martedì 11 gennaio 2022) Parigi, 11 gen. (Adnkronos) -siundi almeno 1,8 miliardi di euro per fornire fino a 200 treni Coradia Nordic a Norske Tog, la compagnia ferroviaria pubblica norvegese. Lo rende noto il gruppo francese in un comunicato precisando che il primo ordine prevede 30 treni per 380 milioni di euro. Le consegne inizieranno all'inizio del 2025.

Parigi, 11 gen. (Adnkronos) - Alstom si aggiudica un contratto di almeno 1,8 miliardi di euro per fornire fino a 200 treni Coradia Nordic a Norske Tog, la compagnia ferroviaria pubblica norvegese. Lo ...(FERPRESS) – Roma, 10 GEN – Alstom si è aggiudicata un ordine per la fornitura di 17 moderne unità multiple elettriche Coradia Stream ad alta capacità a DB Regio per la rete Main-Weser in Germania. Co ...