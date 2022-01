Ahmet Calik muore a 27 anni in un incidente: calcio in lutto (Di martedì 11 gennaio 2022) Il mondo del calcio è in lutto: Ahmet Calik, difensore centrale di appena 27 anni, si è spento tragicamente dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. L’intero movimento calcistico, soprattutto in Turchia, si è stretto attorno agli affetti dello sfortunato calciatore che ha perso la vita così giovane in circostanza davvero drammatiche. La carriera di Ahmet Calik Nato ad Ankara (attuale capitale della Turchia) nel 1994, il calciatore aveva mostrato tutte le sue qualità dopo essere cresciuto calcisticamente nel Gençlerbirli?i. Proprio in questo club aveva esordito nel campionato turco tra i grandi nel 2013. Le ottime prestazioni gli aprirono le porte del quotatissimo Galatasaray giocando 56 partite tra il 2017 ed il 2020: durante la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Il mondo delè in, difensore centrale di appena 27, si è spento tragicamente dopo essere rimasto coinvolto in unstradale. L’intero movimento calcistico, soprattutto in Turchia, si è stretto attorno agli affetti dello sfortunato calciatore che ha perso la vita così giovane in circostanza davvero drammatiche. La carriera diNato ad Ankara (attuale capitale della Turchia) nel 1994, il calciatore aveva mostrato tutte le sue qualità dopo essere cresciuto calcisticamente nel Gençlerbirli?i. Proprio in questo club aveva esordito nel campionato turco tra i grandi nel 2013. Le ottime prestazioni gli aprirono le porte del quotatissimo Galatasaray giocando 56 partite tra il 2017 ed il 2020: durante la ...

Advertising

CB_Ignoranza : Ahmet Calik, giocatore del Konyaspor, è deceduto questa mattina a causa di un incidente stradale. Aveva 27 anni. Ri… - SkySport : Turchia, morto a 27 anni Ahmet Calik, giocava nel Konyaspor #SkySport #Turchia #Calik #Konyaspor - Mediagol : Tragedia in Turchia: morto in un incidente stradale il difensore 27enne Ahmet Calik - ilcirotano : Lutto nel calcio turco: Ahmet Calik muore a 27 anni in un incidente stradale - - infoitsport : Turchia, morto in un incidente stradale il difensore della nazionale Ahmet Calik -