3 ottimi consigli per avere il pollice verde (Di martedì 11 gennaio 2022) Complici anche le ultime tendenze di interior design, molti vogliono approcciarsi al planting, cioè alla coltivazione di piante, fiori e altri vegetali a casa per hobby. Sebbene ci siano delle specie facili da coltivare, ci sono persone che hanno un pollice… nero e non verde! Questi sono tre consigli che possono ribaltare la situazione e determinare il successo nel coltivare bellissime piante rigogliose. Rinvasare Molte persone sottovalutano l’importanza di rinvasare le piante per ottenere ottimi risultati. A inizio stagione, prima della ripresa vegetativa, rinvaso le piante. Non è necessario farlo ogni anno ma almeno ogni tre. È fondamentale per dare alle piante nuovi nutrienti e rinfrescare le radici. Attenzione però che l’impianto radicale è molto delicato in alcune specie che quindi non amano questa ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 11 gennaio 2022) Complici anche le ultime tendenze di interior design, molti vogliono approcciarsi al planting, cioè alla coltivazione di piante, fiori e altri vegetali a casa per hobby. Sebbene ci siano delle specie facili da coltivare, ci sono persone che hanno un… nero e non! Questi sono treche possono ribaltare la situazione e determinare il successo nel coltivare bellissime piante rigogliose. Rinvasare Molte persone sottovalutano l’importanza di rinvasare le piante per ottenererisultati. A inizio stagione, prima della ripresa vegetativa, rinvaso le piante. Non è necessario farlo ogni anno ma almeno ogni tre. È fondamentale per dare alle piante nuovi nutrienti e rinfrescare le radici. Attenzione però che l’impianto radicale è molto delicato in alcune specie che quindi non amano questa ...

Advertising

lovlyrxse : 'il segreto della felicità secondo te?' - non credo esista, ma non paragonarsi agli altri e non ascoltare il giudiz… - giroosenzameta : @disturbarsi ciao Gabby tu mi sai tanto di swag e ti piace il caffè ne bevi almeno 2 al giorno hai dei buoni gusti… - cdaria1 : RT @lievemente: @lunedi19 Un quadro completo di ciò che sta accadendo e, alla fine, ottimi consigli legali. ?? - lievemente : @lunedi19 Un quadro completo di ciò che sta accadendo e, alla fine, ottimi consigli legali. ?? - Seishin22790600 : @sabakunomaiku Veramente un ottimo titolo, sempre ottimi consigli maestro -