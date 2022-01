Sileri prevede il picco nella seconda decade di gennaio

(Di lunedì 10 gennaio 2022) AGI - “Con questo ritmo raggiungeremo ildi, osserviamo anche ciò che è accaduto negli altri paesi, Regno Unito in primis perché per primo ha avuto esperienza di un grande numero di contagi. Fra lae la terzadidovremmo iniziare a vedere la discesa”. Lo afferma Pierpaolo, sottosegretario alla salute, a 24 Mattino su Radio 24. “Al di là di questi primi giorni che vedranno un numero maggiore di contagi le cose poi andranno bene per la scuola come per tutta la popolazione”, ha aggiunto il sottosegretario. "Se abbiamo un milione di persone in isolamento è chiaro che tra questi ci sono anche i docenti. Quindi - ha spiegato - è chiaro che localmente ci possano essere dei ...

L'ordinanzafino al 29 gennaio 'la sospensione delle attività in presenza dei servizi ... Sulla stessa lunghezza d'onda il sottosegretario alla Salute Pierpaolo: 'Ci sono le condizioni ...... alla materna, in presenza di un positivo in classe, scatta la sospensione delle attività per 10 giorni mentre alle elementari con un solo caso si applica la sorveglianza, cheun tampone al ...Secondo il sottosegretario alla Salute dopo i primi giorni dell'anno le cose miglioreranno. Sulla scuola "possono esserci problemi locali, ma si riparte in sicurezza" ...Nel giorno del rientro in classe, esperti divisi su riapertura o scuole chiuse in Italia in tempo di emergenza variante Omicron. Con l'impennata dei contagi nel Paese, c'è chi lancia l'allarme e chi, ...