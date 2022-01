Serie C, Ghirelli: «Spero che il 23 gennaio si possa tornare a giocare» (Di lunedì 10 gennaio 2022) Francesco Ghirelli, presidente della Serie C, ha parlato così della situazione vista l’emergenza Coronavirus: le sue dichiarazioni Ai microfoni di 696 TV, il presidente Francesco Ghirelli ha parlato così della situazione in Serie C. Le sue parole riprese da tuttoc. Serie C – «Abbiamo sospeso due giornate di campionato, è una situazione critica. La scelta è stata fatta anche per salvaguardare la regolarità del campionato, mettendo tutte le squadre nelle stesse condizioni e sullo stesso livello. Ci auguriamo che avendo fatto, sostanzialmente, una bolla al rientro dei calciatori si possa determinare un abbassamento del contagio, anche perché non ci saranno spostamenti. In più, mercoledì prossimo ci sarà l’incontro con il Governo, che dovrebbe determinare un punto molto importante ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Francesco, presidente dellaC, ha parlato così della situazione vista l’emergenza Coronavirus: le sue dichiarazioni Ai microfoni di 696 TV, il presidente Francescoha parlato così della situazione inC. Le sue parole riprese da tuttoc.C – «Abbiamo sospeso due giornate di campionato, è una situazione critica. La scelta è stata fatta anche per salvaguardare la regolarità del campionato, mettendo tutte le squadre nelle stesse condizioni e sullo stesso livello. Ci auguriamo che avendo fatto, sostanzialmente, una bolla al rientro dei calciatori sideterminare un abbassamento del contagio, anche perché non ci saranno spostamenti. In più, mercoledì prossimo ci sarà l’incontro con il Governo, che dovrebbe determinare un punto molto importante ...

