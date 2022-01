Scuole chiuse, la Regione al Tar: “In Campania scenario della massima gravità” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Lo scenario disegnato per la Campania nel report numero 86 della Cabina di Regia Nazionale è “della massima gravità (numero 4)” e l’indice di ospedalizzazioni “in assenza di immediate e drastiche misure” annuncia una saturazione dei posti letto entro 30 giorni a partire dal 7 gennaio. Così, la Regione Campania, spiega ai giudici del Tar, le ragioni poste alla base dell’ordinanza con la quale ha disposto la didattica a distanza in tutte le Scuole del territorio. L’ordinanza, viene spiegato, tiene conto anche della diffusione straordinaria della variante Omicron, dei focolai registrati prima della chiusura natalizia nelle fasce della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Lodisegnato per lanel report numero 86Cabina di Regia Nazionale è “(numero 4)” e l’indice di ospedalizzazioni “in assenza di immediate e drastiche misure” annuncia una saturazione dei posti letto entro 30 giorni a partire dal 7 gennaio. Così, la, spiega ai giudici del Tar, le ragioni poste alla base dell’ordinanza con la quale ha disposto la didattica a distanza in tutte ledel territorio. L’ordinanza, viene spiegato, tiene conto anchediffusione straordinariavariante Omicron, dei focolai registrati primachiusura natalizia nelle fasce...

