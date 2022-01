Scuole chiuse in Campania, ricorso su ordinanza: Regione presenta memoria (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Regione Campania ha presentato la memoria richiesta attraverso decreto dai giudici del Tar Campania chiamati a decidere sul ricorso contro l’ordinanza firmata venerdì scorso dal governatore Vincenzo De Luca per la sospensione della didattica in presenza fino al 29 gennaio. La Regione Campania era chiamata ad esibire, entro le ore 11 di oggi lunedì 10 gennaio, “gli atti pertinenti e rilevanti a presupposto dell’ordinanza impugnata” da alcuni genitori difesi dagli avvocati Luca Rubinacci e Giacomo Profeta. Il presidente della quinta sezione del Tar Campania, Maria Abbruzzese, ha ritenuto inoltre che la Regione Campania dovesse “anche giustificare l’adozione ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lahato larichiesta attraverso decreto dai giudici del Tarchiamati a decidere sulcontro l’firmata venerdì scorso dal governatore Vincenzo De Luca per la sospensione della didattica in presenza fino al 29 gennaio. Laera chiamata ad esibire, entro le ore 11 di oggi lunedì 10 gennaio, “gli atti pertinenti e rilevanti a presupposto dell’impugnata” da alcuni genitori difesi dagli avvocati Luca Rubinacci e Giacomo Profeta. Il presidente della quinta sezione del Tar, Maria Abbruzzese, ha ritenuto inoltre che ladovesse “anche giustificare l’adozione ...

