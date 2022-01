Scuola, il preside del Genovesi: Contagi, 14 classi in Dad. Le mascherine FFP2? Mai arrivate (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono una quarantina gli studenti del liceo “Antonio Genovesi” di Napoli che hanno varcato le porte dell’istituto di piazza del Gesù Nuovo per fare ritorno in classe al termine delle feste natalizie. “Sono entrati in pochissimi perché c’è una manifestazione degli studenti delle scuole superiori parte online e parte in presenza, ma è anche vero che i numeri dei Contagi si sono moltiplicati negli ultimi giorni”, spiega all’Adnkronos Vittorio Delle Donne, dirigente scolastico di uno dei licei più prestigiosi di Napoli. “Abbiamo 6 classi in cui sono segnalati 3 o 4 Contagi e le abbiamo messe immediatamente in Dad – racconta Delle Donne – poi abbiamo altre 8 classi in cui è stata segnalata la presenza di almeno 2 positivi e le abbiamo messe a distanza in parte. Questa è la situazione più complicata da ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono una quarantina gli studenti del liceo “Antonio” di Napoli che hanno varcato le porte dell’istituto di piazza del Gesù Nuovo per fare ritorno in classe al termine delle feste natalizie. “Sono entrati in pochissimi perché c’è una manifestazione degli studenti delle scuole superiori parte online e parte in presenza, ma è anche vero che i numeri deisi sono moltiplicati negli ultimi giorni”, spiega all’Adnkronos Vittorio Delle Donne, dirigente scolastico di uno dei licei più prestigiosi di Napoli. “Abbiamo 6in cui sono segnalati 3 o 4e le abbiamo messe immediatamente in Dad – racconta Delle Donne – poi abbiamo altre 8in cui è stata segnalata la presenza di almeno 2 positivi e le abbiamo messe a distanza in parte. Questa è la situazione più complicata da ...

