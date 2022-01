**Scuola: Giannelli (presidi), 'Bianchi disponibile a discutere proposte in sede Governo'** (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Ho sottolineato l'esigenza di dotare le scuole di una funzionalità Sidi che consenta di individuare con tempestività lo stato vaccinale degli alunni, la necessità di dotare di mascherine Ffp2 tutti gli alunni e tutti i dipendenti e l'opportunità di includere le parafarmacie tra i soggetti abilitati all'esecuzione dei test di rilevazione del Covid". Lo dice il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli al termine dell'incontro con il Ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi svoltosi "in un clima franco e cordiale e ho apprezzato la disponibilità del Ministro ad ascoltare le nostre proposte e a discuterne in sede di Governo". "Ho rappresentato al Ministro le enormi difficoltà che i dirigenti stanno affrontando quotidianamente, da ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Ho sottolineato l'esigenza di dotare le scuole di una funzionalità Sidi che consenta di individuare con tempestività lo stato vaccinale degli alunni, la necessità di dotare di mascherine Ffp2 tutti gli alunni e tutti i dipendenti e l'opportunità di includere le parafarmacie tra i soggetti abilitati all'esecuzione dei test di rilevazione del Covid". Lo dice il presidente dell'Associazione nazionaleAntonelloal termine dell'incontro con il Ministro dell'istruzione Patriziosvoltosi "in un clima franco e cordiale e ho apprezzato la disponibilità del Ministro ad ascoltare le nostree a discuterne indi". "Ho rappresentato al Ministro le enormi difficoltà che i dirigenti stanno affrontando quotidianamente, da ...

