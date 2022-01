Obbligo vaccinale, Vaia: «Non è per punire, ma perché serve» (Di lunedì 10 gennaio 2022) «Dobbiamo evitare di fare una comunicazione sbagliata. Il No-Vaxismo non si combatte spaventando, ma chiarendo». Lo ho ha detto il professor Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, da ospite della trasmissione Non stop news in onda su Rtl 102.5 Obbligo vaccinale, Vaia: «C'è una premessa scientifica» Vaia ha messo in rilievo come le misure non siano una «punizione», ma un “atto scientifico”. «È evidente - ha proseguito - che se tu sei vaccinato la sintomatologia non l'avrai, pur essendo contagiato. C'è una premessa scientifica». Secondo il medico sarebbe questo il ragionamento che andrebbe fatto dinnanzi alla necessità di persuadere chi ancora non si è vaccinato. Intanto, per il quale, negli ultimi giorni è arrivato anche l'Obbligo per gli over 50. “Non è che ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 10 gennaio 2022) «Dobbiamo evitare di fare una comunicazione sbagliata. Il No-Vaxismo non si combatte spaventando, ma chiarendo». Lo ho ha detto il professor Francesco, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, da ospite della trasmissione Non stop news in onda su Rtl 102.5: «C'è una premessa scientifica»ha messo in rilievo come le misure non siano una «punizione», ma un “atto scientifico”. «È evidente - ha proseguito - che se tu sei vaccinato la sintomatologia non l'avrai, pur essendo contagiato. C'è una premessa scientifica». Secondo il medico sarebbe questo il ragionamento che andrebbe fatto dinnanzi alla necessità di persuadere chi ancora non si è vaccinato. Intanto, per il quale, negli ultimi giorni è arrivato anche l'per gli over 50. “Non è che ...

Advertising

borghi_claudio : Pensate che bello quando i contagi diminuiranno (forse già questa settimana) e diranno che è stato l'obbligo vaccinale di febbraio. - MediasetTgcom24 : Covid, portavoce del governo francese: 'L'obbligo vaccinale non è il modo più efficace' #covid… - NicolaPorro : ???? Spunta una novità nel decreto: la multa non sarebbe solo per i #novax...?? - romatorino : RT @ana_mil3: @Mary89008787 @BarillariDav Non avete capito che non si tratta di over 50? Di stamani: 'la stretta è destinata a continuare.… - lucagrazzini : @DSantanche @mims_gov @fsitaliane Non volete l'obbligo vaccinale, fate le coccole ai no Vax e ai decerebrati antisc… -