Morto in carcere Robert Durst, il milionario aveva 78 anni (Di lunedì 10 gennaio 2022) E’ Morto in carcere, all’età di 78 anni, il multimilionario Robert Durst. Lo ha annunciato il suo avvocato Chip Lewis in una nota, spiegando che il decesso è avvenuto ”per cause naturali dopo che per anni denunciavamo problemi medici”. Rampollo di una ricca famiglia di immobiliaristi di New York, stava scontando una condanna all’ergastolo in un centro penitenziario della California. Era stato accusato di omicidi raccapriccianti che erano stati poi raccontanti nella mini serie tv della Hbo, “The Jinx”. Nell’ottobre del 2021 era stato ricoverato in ospedale dopo aver contratto il coronavirus. Tra le accuse, anche quella di aver ucciso nel 1982 la prima moglie Kathie McCormack, scomparsa misteriosamente all’età di 29 anni. Nell’ottobre del 2021 ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 gennaio 2022) E’in, all’età di 78, il multi. Lo ha annunciato il suo avvocato Chip Lewis in una nota, spiegando che il decesso è avvenuto ”per cause naturali dopo che perdenunciavamo problemi medici”. Rampollo di una ricca famiglia di immobiliaristi di New York, stava scontando una condanna all’ergastolo in un centro penitenziario della California. Era stato accusato di omicidi raccapriccianti che erano stati poi raccontanti nella mini serie tv della Hbo, “The Jinx”. Nell’ottobre del 2021 era stato ricoverato in ospedale dopo aver contratto il coronavirus. Tra le accuse, anche quella di aver ucciso nel 1982 la prima moglie Kathie McCormack, scomparsa misteriosamente all’età di 29. Nell’ottobre del 2021 ...

