Advertising

fisco24_info : Migranti: nel 2021 record tentativi traversata Manica: Francia, soccorsi in 1.002 contro i 341 del 2020 (+194%) - VeraEsincera : RT @progettodiritti: Diamo i numeri: durante il 2021 almeno 1.864 persone hanno perso la vita nel Mediterraneo. Più delle 1.448 del 2020, m… - stefanorizzato : Sui migranti detenuti nel Park Hotel australiano, assolutamente da leggere anche @cait__kelly - SARwatchMED : RT @progettodiritti: Diamo i numeri: durante il 2021 almeno 1.864 persone hanno perso la vita nel Mediterraneo. Più delle 1.448 del 2020, m… - OizaQueensday : RT @progettodiritti: Diamo i numeri: durante il 2021 almeno 1.864 persone hanno perso la vita nel Mediterraneo. Più delle 1.448 del 2020, m… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti nel

ANSA Nuova Europa

'Purtroppo - ha aggiunto - occorre anche rilevare che istessi sono spesso trasformati in ... 'Importanti risoluzioni, dichiarazioni e decisioni sono spesso prese senza un vero negoziato...... è quanto riferito oggi dall' ufficio francese responsabile per l'Immigrazione e l'Integrazione (Ofii), precisando che il numero di personenaufragate e soccorse al largo di Calais,nord ...CITTà DEL VATICANO (ITALPRESS) – “A Lesbo ho potuto constatare la generosità di quanti prestano la propria opera per fornire accoglienza ...Nel discorso di Francesco ai diplomatici dei 183 Stati accreditati presso la Santa Sede l’esigenza di affrontare questioni come i vaccini per tutti e l’apertura a coloro che sono costretti ...