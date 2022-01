(Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto, questa mattina, dalla cimapiù: così si presenta il vulcano a chiunque lo guardi da Napoli e dai comuni circostanti. Il freddo e le piogge delle scorse ore hanno contribuito al formarsi di un fitto strato di neve. Al momento le temperature sono più rigide rispetto a ieri e,8 di domani, secondo quanto diramato dalla Protezione Civile regionale, sono previsti in Campania venti forti, mare agitato e nevicate oltre i 400-500 metri e, localmente, anche ainferiori. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Maltempo: #Vesuvio innevato fino alle quote più basse ** - SkyTG24 : Maltempo #Campania, Vesuvio innevato fino alle quote più basse - maresca_franco : RT @mattinodinapoli: Maltempo e gelo a Napoli: torna la neve sul Vesuvio - mattinodinapoli : Maltempo e gelo a Napoli: torna la neve sul Vesuvio -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Vesuvio

Sky Tg24

Dopo l' ondata disi fa strada una vera e propria evoluzione del meteo che, in vista del Capodanno, porterà ad un aumento delle temperature su buona parte del Paese. Si tratta di un fenomeno chiamato dagli ...Raggiunto nonostante tanti giorni di. Raggiunto grazie ad iniziative, qualità, impegno, passione. Grazie all'aiuto di tutti e alla sinergia tra presidente del Centro Ittico campano, ...Vesuvio innevato, questa mattina, dalla cima alle quote più basse: così si presenta il vulcano a chiunque lo guardi da Napoli e dai comuni circostanti. Il freddo e le piogge ...La vetta del Vesuvio emerge dalle nuvole, in uno scatto del 2 gennaio del satellite Sentinel-2. Un'ondata di caldo, insieme a intense alte pressioni e nubi a bassa quota, ha colpito ...