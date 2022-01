“Ma è proprio lei!”. In fila per il tampone: scatta la polemica per la Vip (Di lunedì 10 gennaio 2022) Cappuccio ben calzato sulla testa. Mascherina. Capelli disordinati e un po’ davanti al viso. Come a camuffarsi per non farsi riconoscere. Ma non è sfuggita agli sguardi di chi ha capito che quella figura minuta in coda fuori dalla farmacia di piazzale Medaglie d’Oro, alla Balduina, era proprio l’ex sindaca di Roma, Virginia Raggi. È quanto riporta La Repubblica. L’esponente M5S, già affetta dal virus nel mese di novembre del 2020, come da lei annunciato con un post su Facebook, non ha mai chiarito se si fosse sottoposta a immunizzazione oppure no. Il che sollevò una polemica. «Non mi sento di dire se sono favorevole o contraria, credo siano questioni su cui devono decidere i medici — aveva detto a In Onda sul La7 lo scorso mese di agosto—. Ognuno, dunque, senta il proprio dottore e faccia ciò che dice lui». E il suo medico ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 10 gennaio 2022) Cappuccio ben calzato sulla testa. Mascherina. Capelli disordinati e un po’ davanti al viso. Come a camuffarsi per non farsi riconoscere. Ma non è sfuggita agli sguardi di chi ha capito che quella figura minuta in coda fuori dalla farmacia di piazzale Medaglie d’Oro, alla Balduina, eral’ex sindaca di Roma, Virginia Raggi. È quanto riporta La Repubblica. L’esponente M5S, già affetta dal virus nel mese di novembre del 2020, come da lei annunciato con un post su Facebook, non ha mai chiarito se si fosse sottoposta a immunizzazione oppure no. Il che sollevò una. «Non mi sento di dire se sono favorevole o contraria, credo siano questioni su cui devono decidere i medici — aveva detto a In Onda sul La7 lo scorso mese di agosto—. Ognuno, dunque, senta ildottore e faccia ciò che dice lui». E il suo medico ...

