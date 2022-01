LIVE Fognini-Altmaier 3-2 | ATP Sydney 2022 in DIRETTA | si comincia a entrare nel vivo

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 Esce, e di tanto, il dritto di, finito sotto pressione nell’angolo destro. 0-15 Prende in mano lo scambioche poi intercetta il lob diappoggiando comodamente dall’altra parte. 3-2, chiude con il rovescio in avanzamento il ligurer. Trascorso un quarto d’ora dall’inizio. 40-30 Sbaglia la risposta di dritto. 30-30 Prima vera discesa a rete di, che attacca in controtempo e gioca la volée vincente di rovescio conmolto lontano. 15-30 Secondo ace di. 0-30 Dritto lungo di. 0-15 Esce il rovescio in uscita dal servizio di. 2-2 Primo scambio lungo della partita e lo ...