Lesione al crociato anteriore, per Chiesa stagione conclusa (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Juventus e la nazionale perdono Federico Chiesa, campione d'Europa in carica che dovrà essere operato per la Lesione legamento crociato del ginocchio sinistro. Lo ha annunciato la società bianconera in una nota ufficiale sulle condizioni dell'ex giocatore della Fiorentina, infortunatosi all'Olimpico nella vittoriosa sfida contro la Roma."Nel corso della partita di ieri Federico Chiesa ha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro", si legge nel comunicato della Juventus, "Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il JMedical hanno evidenziato la Lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni". Considerando i tempi di recupero per infortuni di questo tipo e il fatto che ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Juventus e la nazionale perdono Federico, campione d'Europa in carica che dovrà essere operato per lalegamentodel ginocchio sinistro. Lo ha annunciato la società bianconera in una nota ufficiale sulle condizioni dell'ex giocatore della Fiorentina, infortunatosi all'Olimpico nella vittoriosa sfida contro la Roma."Nel corso della partita di ieri Federicoha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro", si legge nel comunicato della Juventus, "Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il JMedical hanno evidenziato ladel legamento. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni". Considerando i tempi di recupero per infortuni di questo tipo e il fatto che ...

