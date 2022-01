“Lei a letto…”. GF Vip, Soleil e Sophie pesanti sulla concorrente. E il pubblico si infuria (Di lunedì 10 gennaio 2022) Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e la frecciatina al veleno su Jessica. Continuano i colpi di scena per la sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini. Protagoniste indiscusse della recente vicenda accaduta davanti alle telecamere del GF Vip, Sophie Codegoni e Soleil Sorge, ma anche Lulù che ha deciso di intervenire a favore di Jessica. Ecco cosa è successo. Tutto ha avuto inizio da un momento di gioco che le vippone si stavano concedendo sul divano. Una domanda sulla depilazione e il momento di intimità: “Ti è mai capitato di andare a letto con qualcuno e inventare scuse perché ti sei accorta che non sei depilata?” ha domandato Sophie Codegoni a Jessica Selassié. “A tutte le donne è successo”, ha prontamente risposto la gieffina. A quel punto è intervenuta con tono ironico ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Grande Fratello Vip,Sorge e la frecciatina al veleno su Jessica. Continuano i colpi di scena per la sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini. Protagoniste indiscusse della recente vicenda accaduta davanti alle telecamere del GF Vip,Codegoni eSorge, ma anche Lulù che ha deciso di intervenire a favore di Jessica. Ecco cosa è successo. Tutto ha avuto inizio da un momento di gioco che le vippone si stavano concedendo sul divano. Una domandadepilazione e il momento di intimità: “Ti è mai capitato di andare a letto con qualcuno e inventare scuse perché ti sei accorta che non sei depilata?” ha domandatoCodegoni a Jessica Selassié. “A tutte le donne è successo”, ha prontamente risposto la gieffina. A quel punto è intervenuta con tono ironico ...

borghi_claudio : A qualcuno forse fa piacere pensarlo ma non c'è stato nessun 'M5S era contrario all'obbligo e se solo la Lega fosse… - FraniiiCesca : RT @voglioilnulla: LA COSA ASSURDA CHE MI DISPIACE DI PIÙ È CHE JESS HA ANCHE RACCONTATO CHE PER ANNI NON SI PIACEVA... SOLEIL CHE DICE… - Yari4menTni : Ho letto di Silvia. Sono molto dispiaciuto. Vicino a lei e alla sua famiglia. @gaiatortora - Resta___92 : RT @BiagioLosacco: Sophie:'Jess ti sarà capitato di non andare a letto con qualcuno perché non ti sei depilata? ' Soleil:'Ma lei non va a l… - bts__haruman : RT @thatsmyegoxx: soleil: ci vorrebbe più solidarietà femminile -> “ma lei non va mai a letto xdxd” sophie: il mio primo valore è l’amicizi… -