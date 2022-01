La settimana di Piazza Affari inizia con il segno meno (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo una prima parte in sostanziale parità, l’avvio negativo di Wall Street ha fatto scivolare in rosso il listino di Piazza Affari. Due i fattori che hanno penalizzato i listini sulle due sponde dell’Atlantico: la tumultuosa avanzata di Omicron ed il timore che la Federal Reserve stringa i cordoni della politica monetaria con foga eccessiva (nel 2022 Goldman Sachs prevede quattro strette). Sul Ftse Mib, che si è fermato a 27.353,71 punti (-0,96%), spiccano, in negativo, le performance di Nexi (-4,77%), di STMicroelectronics (-4,53%) e di DiaSorin (-4,33%). In attesa che il Comitato di gestione del Fondo di tutela dei depositi (Fitd) valuti le offerte di acquisizione della quota in Carige (+0,97%), BPER Banca, che stando ai rumor avrebbe migliorato l’offerta, ha terminato con un +0,34%. Nel comparto, deboli Banco BPM (-0,25%) e UniCredit (-0,18%) ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo una prima parte in sostanziale parità, l’avvio negativo di Wall Street ha fatto scivolare in rosso il listino di. Due i fattori che hanno penalizzato i listini sulle due sponde dell’Atlantico: la tumultuosa avanzata di Omicron ed il timore che la Federal Reserve stringa i cordoni della politica monetaria con foga eccessiva (nel 2022 Goldman Sachs prevede quattro strette). Sul Ftse Mib, che si è fermato a 27.353,71 punti (-0,96%), spiccano, in negativo, le performance di Nexi (-4,77%), di STMicroelectronics (-4,53%) e di DiaSorin (-4,33%). In attesa che il Comitato di gestione del Fondo di tutela dei depositi (Fitd) valuti le offerte di acquisizione della quota in Carige (+0,97%), BPER Banca, che stando ai rumor avrebbe migliorato l’offerta, ha terminato con un +0,34%. Nel comparto, deboli Banco BPM (-0,25%) e UniCredit (-0,18%) ...

