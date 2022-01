Juventus, tegola per Allegri: un altro positivo. Sarà assente per la Super Coppa (Di lunedì 10 gennaio 2022) altro caso di positività al covid in casa Juventus . Il club bianconero, in una nota ufficiale sul proprio sito, ha comunicato la positività al Covid di un altro giocatore. Leggi anche > 'È emersa la ... Leggi su leggo (Di lunedì 10 gennaio 2022)caso di positività al covid in casa. Il club bianconero, in una nota ufficiale sul proprio sito, ha comunicato la positività al Covid di ungiocatore. Leggi anche > 'È emersa la ...

Advertising

SampNews24 : #Ramsey positivo al Covid: altra tegola per la #Juventus contro la #Sampdoria - infoitsport : Juventus, tegola Chiesa: come cambia il mercato dopo il suo infortunio - alessmuccioli : RT @NicoSchira: Lesione del legamento crociato per Federico #Chiesa: 6 mesi di stop e stagione finita. Tegola pesantissima - oltre che per… - misorecordsuk : Infortunio Chiesa, che tegola: ecco come provare a sostituirlo nelle vostre rose #Juve #Juventus - Cucciolina96251 : RT @enzomarangio: Stagione finita per Federico #Chiesa... In bocca al lupo, ragazzo. La #Juventus e la #Nazionale perdono tantissimo. Brutt… -