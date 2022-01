Il Messaggero: i giocatori della Roma vanno via da perdenti, da dilettanti (Di lunedì 10 gennaio 2022) La cronaca del Messaggero di Roma-Juventus 3-4 con i giallorossi che stavano vincendo 3-1 prima dei sette minuti di buio. Il pubblico (…) nemmeno ha la forza di bocciare la prestazione. Qualche fischio, sì. Ma è più rumoroso il silenzio dell’Olimpico. Le immagini mettono angoscia. I giocatori giallorossi che, accennato il saluto alla Sud, camminano a testa bassa verso le scalette degli spogliatoi. Umiliati e ridimensionati. Senza personalità. Con loro, Mourinho. vanno via da perdenti. Da dilettanti. Sono fuori dal torneo all’inizio del nuovo anno. Altro che sogno Champions. Non si sa nemmeno se, la prossima stagione, sarà possibile tornare in Conference League, la competizione di consolazione. Vita, comunque, da provinciale e non da big. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 10 gennaio 2022) La cronaca deldi-Juventus 3-4 con i giallorossi che stavano vincendo 3-1 prima dei sette minuti di buio. Il pubblico (…) nemmeno ha la forza di bocciare la prestazione. Qualche fischio, sì. Ma è più rumoroso il silenzio dell’Olimpico. Le immagini mettono angoscia. Igiallorossi che, accennato il saluto alla Sud, camminano a testa bassa verso le scalette degli spogliatoi. Umiliati e ridimensionati. Senza personalità. Con loro, Mourinho.via da. Da. Sono fuori dal torneo all’inizio del nuovo anno. Altro che sogno Champions. Non si sa nemmeno se, la prossima stagione, sarà possibile tornare in Conference League, la competizione di consolazione. Vita, comunque, da provinciale e non da big. L'articolo ilNapolista.

La Roma si butta via, ci rivediamo nel 2023 Davanti allo schianto anche Totti ha sgranato gli occhi, scrive Ugo Trani su Il Messaggero. Il pubblico a fine gara non ha avuto neanche la forza di bocciare la prestazione: più ... I giocatori ...

