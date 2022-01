Il lobbying è cambiato | ma chi vuole regolarlo non se n’è accorto

Leggi su formiche

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Ogni volta che mi accingo a scrivere alcune riflessioni sulla professione del lobbista e sui suoi possibili sviluppi mi ripeto come un mantra due frasi a cui sono molto legato. E’ molto difficile fare previsioni, specialmente riguardo al futuro. (Niels Bohr) (1) Nel lungo periodo siamo tutti morti (John Maynard Keynes) Partendo da questi due punti fermi vorrei provare a delineare cosa sta accadendo nella rappresentanza di interessi cercando di sottrarmi al contingente: cosa non facile in questo gennaio, appena archiviata una delle più convulse e difficoltose leggi di bilancio, con l’elezione del Presidente della Repubblica alle porte e la conseguente incertezza incombente sull’attuale Governo. L’attività di(o di relazioni con il processo decisionale) sta diventando sempre più centrale nella definizione delle strategie degli interessi organizzati (imprese, ...