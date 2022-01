Golden Globe 2022, tutti i vincitori: male per Lady Gaga e Sorrentino (Di lunedì 10 gennaio 2022) I Golden Globe sono tra i premi più prestigiosi per chi fa spettacolo, ma il futuro di questa cerimonia è molto incerto. Quest’anno lo show è stato boicottato da tutte le star che contano, nessuno ha accettato di presentare la manifestazione o ritirare le statuette. Tutto è iniziato nel 2020 quando diversi giornalisti neri non sono stati ammessi nella Hollywood Foreign Press Association e hanno fatto presente che nell’organizzazione non c’erano membri appartenenti a minoranze etniche. Da quel momento è arrivato il tracollo, sono fuggite le celebrities e nessuna emittente tv ha accettato di trasmettere l’evento. Lo show è andato in streaming e sono comunque stati annunciati i vincitori. Purtroppo è andata male alla nostra Lady Gaga e anche a Paolo Sorrentino. Non c’è ... Leggi su biccy (Di lunedì 10 gennaio 2022) Isono tra i premi più prestigiosi per chi fa spettacolo, ma il futuro di questa cerimonia è molto incerto. Quest’anno lo show è stato boicottato da tutte le star che contano, nessuno ha accettato di presentare la manifestazione o ritirare le statuette. Tutto è iniziato nel 2020 quando diversi giornalisti neri non sono stati ammessi nella Hollywood Foreign Press Association e hanno fatto presente che nell’organizzazione non c’erano membri appartenenti a minoranze etniche. Da quel momento è arrivato il tracollo, sono fuggite le celebrities e nessuna emittente tv ha accettato di trasmettere l’evento. Lo show è andato in streaming e sono comunque stati annunciati i. Purtroppo è andataalla nostrae anche a Paolo. Non c’è ...

