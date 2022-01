Golden Globe 2022, M.J. Rodriguez di Pose è la prima donna trans a ricevere un premio (Di lunedì 10 gennaio 2022) M.J. Rodriguez, l'interprete di Blanca Evangelista nella serie televisiva Pose, è recentemente diventata la prima donna trans a ricevere un Golden Globe. Michaela Jaé Rodriguez, in arte M.J. Rodriguez, è recentemente entrata nella storia diventando la prima donna trans a vincere un Golden Globe, rivendicando gli onori come migliore attrice in una serie drammatica per il suo lavoro in Pose. La Rodriguez ha scelto Instagram per commentare la vittoria del premio come migliore attrice ai Golden Globe con un post nella cui didascalia ha scritto: "Grazie! ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 10 gennaio 2022) M.J., l'interprete di Blanca Evangelista nella serie televisiva, è recentemente diventata laun. Michaela Jaé, in arte M.J., è recentemente entrata nella storia diventando laa vincere un, rivendicando gli onori come migliore attrice in una serie drammatica per il suo lavoro in. Laha scelto Instagram per commentare la vittoria delcome migliore attrice aicon un post nella cui didascalia ha scritto: "Grazie! ...

Corriere : Golden Globe, delusione per Sorrentino. Il miglior film straniero è «Drive My Car» - RaiNews : Il Golden Globe 2022 alla regista australiana con 'Il potere del cane' - Adnkronos : Golden Globe 2022, vince Jane #Campion con 'Il potere del cane'. Delusione per l’Italia. #notizie - matildola : RT @robertaisasleep: Okay fare i Golden Globe a porte chiuse, ma potevano almeno chiedere ai vincitori di registrare il discorso dal loro d… - RebsDiary : RT @robertaisasleep: Okay fare i Golden Globe a porte chiuse, ma potevano almeno chiedere ai vincitori di registrare il discorso dal loro d… -