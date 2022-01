Giorgia Meloni: «Draghi ammetta il fallimento, non è cambiato nulla e gli errori sono evidenti» (Di lunedì 10 gennaio 2022) «Ritornano la Dad e lo smart working negli uffici pubblici. Chiudono le discoteche e si limita la capienza negli stadi. Il contagio dilaga nei giorni di chiusura delle scuole». Inizia così un durissimo post di Giorgia Meloni su Facebook. Un attacco frontale al governo Draghi, con le “prove” del fallimento. «Si susseguono decreti caotici e provvedimenti contraddittori con regole impossibili da comprendere su green pass e quarantene. In un anno nulla è cambiato e gli errori di questo Esecutivo sono ormai evidenti a tutti». Giorgia Meloni: «Nessuna discontinuità con Conte» «Le misure necessarie e più volte richieste da FdI per combattere la pandemia, come il potenziamento dei mezzi pubblici e l’aerazione ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) «Ritornano la Dad e lo smart working negli uffici pubblici. Chiudono le discoteche e si limita la capienza negli stadi. Il contagio dilaga nei giorni di chiusura delle scuole». Inizia così un durissimo post disu Facebook. Un attacco frontale al governo, con le “prove” del. «Si susseguono decreti caotici e provvedimenti contraddittori con regole impossibili da comprendere su green pass e quarantene. In un annoe glidi questo Esecutivoormaia tutti».: «Nessuna discontinuità con Conte» «Le misure necessarie e più volte richieste da FdI per combattere la pandemia, come il potenziamento dei mezzi pubblici e l’aerazione ...

