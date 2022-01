Draghi, gran parte dei problemi perché ci sono non vaccinati (Di lunedì 10 gennaio 2022) "Non dobbiamo mai perdere di vista una costatazione, gran parte dei problemi che abbiamo oggi dipende dal fatto che ci sono dei non vaccinati. Quindi c'è l'ennesimo invito a tutti gli italiani che non ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 gennaio 2022) "Non dobbiamo mai perdere di vista una costatazione,deiche abbiamo oggi dipende dal fatto che cidei non. Quindi c'è l'ennesimo invito a tutti gli italiani che non ...

Advertising

myrtamerlino : #Draghi: 'La gran parte dei problemi dipende dal fatto che ci sono i non vaccinati. Se la situazione è diversa dal… - TgLa7 : #CONFERENZASTAMPA #Draghi: governo affronta #pandemia con approccio diverso grazie alla #vaccinazione e gran parte… - pietroraffa : #Draghi:'Grazie alla vaccinazione abbiamo una situazione diversa rispetto al passato, ma gran parte dei problemi ch… - PaoloContiFM : RT @petunianelsole: Draghi: 'Gran parte dei problemi di oggi dipende dai non vaccinati'. - Luca67 : RT @fratotolo2: Conferenza stampa #Draghi: “Dai non vaccinati gran parte dei problemi di oggi” E io che pensavo che la gran parte dei prob… -