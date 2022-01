Djokovic può restare in Australia e giocare l’Open, ma il governo sarebbe pronto al ricorso (Di lunedì 10 gennaio 2022) La decisione del governo Australiano di cancellare il visto di Novak Djokovic è stata ribaltata in appello. Per la corte federale, il tennista serbo può restare in Australia e giocare gli Open che partono lunedì 17 gennaio a Melbourne. Il tribunale presieduto dal giudice Anthony Kelly ha riconosciuto il fatto che a Djokovic non è stato concesso abbastanza tempo per produrre prove sufficienti, dopo che il tennista è stato informato dell’intenzione del governo di annullare il suo visto. Nonostante ciò, il ministro dell’Immigrazione, Alex Hawke, potrebbe comunque intervenire e decidere di annullare il visto per altri motivi, spiega il Guardian. Se ciò dovesse accadere, il caso potrebbe tornare di nuovo in tribunale. Tra sospensioni e rinvii, l’udienza ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 10 gennaio 2022) La decisione delno di cancellare il visto di Novakè stata ribaltata in appello. Per la corte federale, il tennista serbo puòingli Open che partono lunedì 17 gennaio a Melbourne. Il tribunale presieduto dal giudice Anthony Kelly ha riconosciuto il fatto che anon è stato concesso abbastanza tempo per produrre prove sufficienti, dopo che il tennista è stato informato dell’intenzione deldi annullare il suo visto. Nonostante ciò, il ministro dell’Immigrazione, Alex Hawke, potrebbe comunque intervenire e decidere di annullare il visto per altri motivi, spiega il Guardian. Se ciò dovesse accadere, il caso potrebbe tornare di nuovo in tribunale. Tra sospensioni e rinvii, l’udienza ...

