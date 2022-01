Dakar 2022 Auto, Tappa 8: super doppietta per Audi, dietro Loeb (Di lunedì 10 gennaio 2022) Una giornata certamente da ricordare per Audi Sport in questa Tappa 8 della Dakar 2022 dedicata alle Auto. Dopo le difficoltà viste nelle precedenti corse, la casa dei quattro anelli si è presa la scena, in modo assolutamente perentorio, piazzando due vetture nelle prime due posizioni: Mattias Ekstrom e Stéphane Peterhansel hanno sbaragliato la concorrenza terminando rispettivamente al primo e secondo posto. I due piloti, oltretutto, sono giunti praticamente appaiati al traguardo distaccati, soltanto, da quarantanove secondi. La super doppietta è da record: è la prima volta in cui due vetture dalla propulsione elettrica, per altro della stessa casa e dello stesso team, sono riuscite a cogliere una strepitosa doppietta. Dakar ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Una giornata certamente da ricordare perSport in questa8 delladedicata alle. Dopo le difficoltà viste nelle precedenti corse, la casa dei quattro anelli si è presa la scena, in modo assolutamente perentorio, piazzando due vetture nelle prime due posizioni: Mattias Ekstrom e Stéphane Peterhansel hanno sbaragliato la concorrenza terminando rispettivamente al primo e secondo posto. I due piloti, oltretutto, sono giunti praticamente appaiati al traguardo distaccati, soltanto, da quarantanove secondi. Laè da record: è la prima volta in cui due vetture dalla propulsione elettrica, per altro della stessa casa e dello stesso team, sono riuscite a cogliere una strepitosa...

