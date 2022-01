Covid, Speranza: "I non vaccinati sono poco più del 10%" - Locatelli: "Booster copre per l'88% contro Omicron" (Di lunedì 10 gennaio 2022) sono più di due milioni gli attualmente positivi in Italia : ciò, secondo gli esperti, è un segnale favorevole poiché sarebbe il segno che il picco si avvicina, anche se ancora incerto. La crescita ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 10 gennaio 2022)più di due milioni gli attualmente positivi in Italia : ciò, secondo gli esperti, è un segnale favorevole poiché sarebbe il segno che il picco si avvicina, anche se ancora incerto. La crescita ...

Advertising

LaStampa : Covid, il ministro Speranza con un semplice grafico spiega il grave impatto dei No Vax su Sanità e contagi - Agenzia_Ansa : DIRETTA | La conferenza stampa del premier Draghi sugli ultimi provvedimenti anti-Covid adottati dal Governo, con i… - NicolaPorro : ??La strategia del terrore passa anche dalla #scuola...?? - MariaIde123 : @Charles96432447 speranza, che ci fa un malato di covid con coagulazione del sangue in terapia intensiva? come è st… - ringhio1302 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Ma la colpa è dei No-Vax che per Figliulo erano il 5% ….poi 5 milioni , oggi il duo… -