Covid oggi Veneto, 7.492 contagi e 24 morti: bollettino 10 gennaio (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono 7.492 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 10 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 24 morti. Gli attuali positivi nella regione sono 190.199. I pazienti Covid in ospedale ricoverati in area non critica sono 1.592, mentre le persone in terapia intensiva sono 215. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono 7.492 ida coronavirus in, 102022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 24. Gli attuali positivi nella regione sono 190.199. I pazientiin ospedale ricoverati in area non critica sono 1.592, mentre le persone in terapia intensiva sono 215. L'articolo proviene da Italia Sera.

