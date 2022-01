Covid in classe, le nuove regole per la quarantena dei cicli scolastici (Di lunedì 10 gennaio 2022) Con il nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri cambiano le regole relative a DAD e quarantene a scuola, con una distinzione tra vaccinati e non vaccinati per medie e superiori. Ecco tutto quello che c’è da sapere Leggi su vanityfair (Di lunedì 10 gennaio 2022) Con il nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri cambiano lerelative a DAD e quarantene a scuola, con una distinzione tra vaccinati e non vaccinati per medie e superiori. Ecco tutto quello che c’è da sapere

