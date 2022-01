Covid, i dati settimanali: Omicron sempre più diffusa, superato il milione di casi (+63%) (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nuovo record di nuovi contagi. I ricoveri salgono del 32% e due Regioni, Liguria e Calabria, hanno già dati da arancione. Gli incrementi di incidenza maggiori in Sicilia ed Emilia Leggi su repubblica (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nuovo record di nuovi contagi. I ricoveri salgono del 32% e due Regioni, Liguria e Calabria, hanno giàda arancione. Gli incrementi di incidenza maggiori in Sicilia ed Emilia

Advertising

Agenzia_Ansa : Abrignani (Cts): 'In 30 giorni avremo 2500 morti tra i non vaccinati. Senza dose è come correre in moto a folle vel… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Oggi 197.552 contagi nelle ultime 24 ore, 184 le vittime. Il tasso di positività scende dal 22% al 16,… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Quasi raggiunto il tetto di due milioni di contagiati. In 24 ore 155.659 positivi, 157 le vittime. Tas… - missypippi : RT @1972book: In Spagna il Covid si avvia a diventare un'influenza. Non si tracceranno più i singoli casi, solo centri sentinella adibiti a… - giornalemolise : Il covid nei comuni: 769 positivi a Campobasso, poi Termoli e Isernia. Ecco i dati di tutti i centri -… -