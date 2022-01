Clima, l’allarme nel report Ue: gli ultimi 7 anni sono stati i più caldi di sempre – Il video (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il riscaldamento globale ha raggiunto un nuovo record: gli ultimi sette anni sono stati i più caldi di sempre a livello globale. Lo ha rivelato il rapporto annuale del Copernicus Climate Change Service, il programma di studio ambientale dell’Unione Europea. Di questi sette anni, il 2021 è stato uno dei più «freschi», insieme al 2015 e al 2018, controbilanciato, però, dall’estate più calda che l’Europa abbia mai vissuto. Nel 2021 la temperatura annuale è stata di 0.3 °C superiore rispetto alla temperatura del periodo di riferimento 1991-2020 e di 1.1-1.2 °C superiore al livello pre-industriale del 1850-1900. A luglio l’Europa centro-occidentale è stata colpita da violente precipitazioni, che hanno causato inondazioni in diversi Paesi. Le più colpite: ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il riscaldamento globale ha raggiunto un nuovo record: glisettei piùdia livello globale. Lo ha rivelato il rapporto annuale del Copernicuste Change Service, il programma di studio ambientale dell’Unione Europea. Di questi sette, il 2021 è stato uno dei più «freschi», insieme al 2015 e al 2018, controbilanciato, però, dall’estate più calda che l’Europa abbia mai vissuto. Nel 2021 la temperatura annuale è stata di 0.3 °C superiore rispetto alla temperatura del periodo di riferimento 1991-2020 e di 1.1-1.2 °C superiore al livello pre-industriale del 1850-1900. A luglio l’Europa centro-occidentale è stata colpita da violente precipitazioni, che hanno causato inondazioni in diversi Paesi. Le più colpite: ...

