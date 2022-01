Centro tamponi Covid di Rho Fiera, la testimonianza: “Io, affetta da sclerosi, in coda in auto per 4 ore” (Di lunedì 10 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color “Avevo appuntamento alle 15:09. Sono riuscita a sottopormi a tampone dopo 4 ore e mezza”. Inizia da qui il resoconto di una donna di Bollate. Domenica pomeriggio era in coda per fare un tampone al Centro di Rho Fiera. Non certo per avere il green pass, ma per precauzione sulla sua condizione fisica. “Sono affetta tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 10 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color “Avevo appuntamento alle 15:09. Sono riuscita a sottopormi a tampone dopo 4 ore e mezza”. Inizia da qui il resoconto di una donna di Bollate. Domenica pomeriggio era inper fare un tampone aldi Rho. Non certo per avere il green pass, ma per precauzione sulla sua condizione fisica. “Sonotds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

capuanogio : Secondo quanto appreso dalla radio ufficiale del #Napoli, l’ASL Napoli 1 Centro sta istruendo il procedimento in me… - BertaIsla : RT @PBerizzi: Chiuso dall'Ats per mancanza di requisiti il centro tamponi di Bergamo dove i #novax facevano l'abbonamento e esultavano se r… - PLubian : @barbarab1974 @zaiapresidente Domenica 9/1 CENTRO TAMPONI OSPEDALE BASSANO DEL GRAPPA. A cosa serve fissare l'appun… - julynko2000 : RT @PBerizzi: Chiuso dall'Ats per mancanza di requisiti il centro tamponi di Bergamo dove i #novax facevano l'abbonamento e esultavano se r… - giorgioguidi2 : RT @PBerizzi: Chiuso dall'Ats per mancanza di requisiti il centro tamponi di Bergamo dove i #novax facevano l'abbonamento e esultavano se r… -