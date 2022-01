Calcio: mercato, LA Galaxy interessati a Douglas Costa (Di lunedì 10 gennaio 2022) Rio de Janeiro, 10 gen. (Adnkronos) - I Los Angeles Galaxy sono interessati ad ingaggiare l'attaccante della nazionale brasiliana Douglas Costa, secondo quanto riportato dai media nel paese sudamericano. I rappresentanti dei LA Galaxy sono attualmente in Brasile nel tentativo di facilitare l'arrivo del giocatore in vista della stagione 2022 della Major League Soccer (Mls), secondo Globo Esporte. Ma i Galaxy dovranno superare la concorrenza per il 31enne attaccante esterno di San Paolo, Atletico Mineiro e alcuni club del Qatar. Costa, ha un contratto fino al 30 giugno con la Juventus, ed è attualmente in prestito al Gremio in Brasile. La squadra di Porto Alegre è stata retrocessa in seconda divisione del Calcio brasiliano a dicembre e i dirigenti del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Rio de Janeiro, 10 gen. (Adnkronos) - I Los Angelessonoad ingaggiare l'attaccante della nazionale brasiliana, secondo quanto riportato dai media nel paese sudamericano. I rappresentanti dei LAsono attualmente in Brasile nel tentativo di facilitare l'arrivo del giocatore in vista della stagione 2022 della Major League Soccer (Mls), secondo Globo Esporte. Ma idovranno superare la concorrenza per il 31enne attaccante esterno di San Paolo, Atletico Mineiro e alcuni club del Qatar., ha un contratto fino al 30 giugno con la Juventus, ed è attualmente in prestito al Gremio in Brasile. La squadra di Porto Alegre è stata retrocessa in seconda divisione delbrasiliano a dicembre e i dirigenti del ...

Advertising

sportmediaset : Lazio, #Sarri: 'Buona partita. Mercato? Bloccati dall'indice di liquidità, che non so neanche ce c...o sia'.… - Gazzetta_it : Sarri: 'Giocato senza timore, c'è stata solidità. Mercato? Non basta' - Gazzetta_it : Mercato Milan, Leao accelera sul rinnovo - TV7Benevento : Calcio: mercato, LA Galaxy interessati a Douglas Costa... - CalcioOggi : Inter, un altro big può dire addio: tutta 'colpa' di Lukaku - Calcio mercato web -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio mercato Calcio C, Cesena - Fabbri si può fare, piace Dubickas Il mercato del Cesena entrerà nel vivo questa settimana. Il summit con il co - presidente Lewis ha di fatto chiuso l'era degli under: nel 2022 Viali non avrà più l'obbligo di impiegare almeno 4 nati dopo ...

Il livello di Roma - Juventus Se il mercato di riparazione sarà il mercato dei Maitland - Niles meglio pensare subito al 2022 - 23. Ancora con Mourinho? L' Inter ha difeso il primo posto in classifica battendo una delle migliori ...

Calciomercato, news e trattative di oggi LIVE Sky Sport Piccini: 'Insigne? Scelta di vita, a Toronto sarà come un Re' Sandro Piccinini, giornalista e telecronista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Calciomercato l'originale" su Sky Sport riguardo il trasferimento, valido da giugno, dell'attuale capitano del ...

CALCIOMERCATO LAZIO/ Sarri: “Il club sa di cosa c’è bisogno ma siamo bloccati” Calciomercato Lazio: i rumors e le indiscrezioni riguardanti le trattative della sessione invernale. L'allenatore biancoceleste ha parlato degli eventuali rinforzi nel post partita ...

Ildel Cesena entrerà nel vivo questa settimana. Il summit con il co - presidente Lewis ha di fatto chiuso l'era degli under: nel 2022 Viali non avrà più l'obbligo di impiegare almeno 4 nati dopo ...Se ildi riparazione sarà ildei Maitland - Niles meglio pensare subito al 2022 - 23. Ancora con Mourinho? L' Inter ha difeso il primo posto in classifica battendo una delle migliori ...Sandro Piccinini, giornalista e telecronista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Calciomercato l'originale" su Sky Sport riguardo il trasferimento, valido da giugno, dell'attuale capitano del ...Calciomercato Lazio: i rumors e le indiscrezioni riguardanti le trattative della sessione invernale. L'allenatore biancoceleste ha parlato degli eventuali rinforzi nel post partita ...