Advertising

UnioneSarda : #Bolzano - Cade nella piscina dell’albergo, muore un bimbo di due anni - odalysio : Ricordiamo al pubblico che tutto QUESTO è nato da #fuorisoleil Quando Sophie era in sauna per il litigio di Alessan… - cronaca_news : Velturno, bambino di due anni cade nella piscina dell’albergo e muore - iconanews : Cade nella piscina dell'albergo, muore un bimbo di 2 anni - MediasetTgcom24 : Cade nella piscina dell'albergo a Bolzano: morto bimbo di due anni #velturno -

Ultime Notizie dalla rete : Cade nella

Il piccolo del posto si trovava con i genitori e i due fratellizona wellness dell'albergo per qualche ora di svago. In un momento di disattenzione è però caduto in acqua e quando è stato ......degli animali domesticiParrocchia di S. Barnaba si svolgerà il 16 gennaio con un giorno di anticipo, rispetto alla ricorrenza di S. Antonio Abate, patrono degli animali domestici, cheil ...(ANSA) - BOLZANO, 10 GEN - E' deceduto poco dopo il ricovero un bambino di due anni caduto nella piscina di un albergo a Velturno, in Alto Adige. Lo scrive il quotidiano Dolomiten. Il piccolo del post ...Il ventiseienne Rocco Molè voleva vendicare lo zio ucciso e riportare la famiglia in alto nelle gerarchie criminali. Per il narcotraffico verso nord ha ...