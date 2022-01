Bologna, positivi tre Primavera aggregati alla prima squadra (Di lunedì 10 gennaio 2022) In casa Bologna si registrano altri tre positivi al Covid-19. Si tratta di Wisdom Amey, Botond Bartha e Kacper Urbanski, tre calciatori della primavera che erano aggregati alla prima squadra. Di seguito il comunicato del club: “Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 dei calciatori Wisdom Amey, Botond Bartha e Kacper Urbanski, che erano aggregati alla prima squadra. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e i giocatori sono stati posti in isolamento domiciliare”. Domani il Bologna giocherà contro il Cagliari, partita posticipata ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 10 gennaio 2022) In casasi registrano altri treal Covid-19. Si tratta di Wisdom Amey, Botond Bartha e Kacper Urbanski, tre calciatori dellache erano. Di seguito il comunicato del club: “IlFc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata latà al Covid-19 dei calciatori Wisdom Amey, Botond Bartha e Kacper Urbanski, che erano. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e i giocatori sono stati posti in isolamento domiciliare”. Domani ilgiocherà contro il Cagliari, partita posticipata ...

