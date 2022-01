Bollette | Patuanelli | “Bene Draghi | ora un contributo dai grandi gruppi”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 10 gennaio 2022) ROMA – “Condivido la proposta disul caro-energia: chi ha fattoguadagni per l’aumento senza precedenti delledeve dare undi solidarietà. Le famiglie sono in ginocchio, le imprese rischiano di chiudere: è il momento di fare una scelta politica chiara, chiedendo uno sforzo aiche hanno visto i loro profitti lievitare”. Così il ministro delle Politiche agricole e capodelegazione M5S al governo Stefano. Contro il caro“la legge di bilancio ha già stanziato 3,5 miliardi. Sono previsti altri provvedimenti nel trimestre successivo e nei mesi a seguire. La via dl sostegno governativo è importante ma non può essere l’unica. Occorre chiedere a chi ha fattoprofitti da ...