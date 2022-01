Zielinski positivo, da Torino si scatena la bufera: "Non doveva giocare. De Laurentiis fa le regole sempre a modo suo!" (Di domenica 9 gennaio 2022) Anche Piotr Zielinski è emerso positivo al Covid-19 nelle scorse ore e la notizia ha fatto letteralmente infuriare molti tifosi juventini che nella scorsa gara di campionato (disputato proprio con... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 9 gennaio 2022) Anche Piotrè emersoal Covid-19 nelle scorse ore e la notizia ha fatto letteralmente infuriare molti tifosi juventini che nella scorsa gara di campionato (disputato proprio con...

GiovaAlbanese : #Zielinski positivo al Covid-19. Era tra i tre calciatori che l'Asl di Napoli 2 aveva quarantenato: uno tra quelli… - sportface2016 : +++#Napoli, Piotr #Zielinski positivo al #COVID19: due giorni fa aveva giocato contro la Juventus nonostante la qua… - DiMarzio : Il ?@sscnapoli? annuncia la positività di #Zielinski - StefanoFrige : RT @alefinoallafine: Stanotte ho fatto un sogno strano #Max squalificato Ululati nei confronti di #Kean non uditi #Zielinski che ha gioca… - Rino91501751 : RT @F1N1no: Quindi in 2 giorni abbiamo capito che: Se sei vaccinato addirittura con 3 dosi.. Non puoi andare a vedere la partita allo stadi… -