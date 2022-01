Venezia, il difensore Svoboda salterà la sfida contro l’Empoli (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Venezia perderà per squalifica il difensore Svoboda, espulso nel corso della sfida contro il Milan Non è ancora terminata la sfida contro il Milan e il Venezia ha già delle brutte notizie in vista del prossimo match contro l’Empoli. Svoboda viene espulso nel corso della ripresa per un tocco di mano che ha causato il rigore per i rossoneri. Il difensore salterà per squalifica la sfida del Penzo contro i toscani. SEGUI LIVE IL MATCH L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Ilperderà per squalifica il, espulso nel corso dellail Milan Non è ancora terminata lail Milan e ilha già delle brutte notizie in vista del prossimo matchviene espulso nel corso della ripresa per un tocco di mano che ha causato il rigore per i rossoneri. Ilper squalifica ladel Penzoi toscani. SEGUI LIVE IL MATCH L'articolo proviene da Calcio News 24.

