Usa | incendio in un palazzo a New York | almeno 19 morti | di cui 9 bambini – I video

(Di domenica 9 gennaio 2022) Diciannove persone, compresi 9, sono morte in undivampato oggi 9 gennaio in un appartamento di New, nel quartiere del Bronx. Sono 63 i feriti, di cui32 sono stati ricoverati in ospedale. I vigili del fuoco hanno definito quello di oggi uno dei peggiori incendi della storia recente della città. Il rogo è divampato nell’abitazione di un vecchio edificio di diciannove piani e si è poi rapidamente propagato per tutto il complesso chiamato Twin Park. L’incidente arriva pochi giorni dopo un altrodivampato a Philadelphia, lo scorso 6 gennaio, nel quale avevano perso la vita 12 persone, inclusi 8. January 9, 2022 January 9, 2022 Leggi anche: Stati Uniti, rogo in una Philadelphia: 13 ...

Leggi Anche, rogo in una casa di Philadelphia: 13 vittime tra cui 7 bambini Ora gli ... Nel quartiere del Bronx, nel 1990, scoppiò un terribileall'Happy LAnd, un night club in cui persero ...Parla di almeno 19 morti, tra cui 9 bambini, il bilancio provvisorio delle vittime del maxiscoppiato in un condominio del Bronx, a New York. Lo riferiscono fonti dei vigili del fuoco, riportate dall'Associated Press. 200 gli uomini intervenuti per domare le fiamme divampate in un ...Tragedia a New York dove 19 persone, di cui 9 bambini, sono morte in un incendio scoppiato in un condominio nel Bronx ...NEW YORK - A una settimana dal rogo di Filadelfia (Pennsylvania, Usa), in cui hanno perso la vita dodici persone, un'altra tragedia del fuoco oggi fa 19 morti a New York. L'incendio è divampato nell'a ...