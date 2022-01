Udinese-Atalanta 0-1: Pasalic di testa firma il vantaggio della Dea – SEGUI LA NOSTRA DIRETTA (Di domenica 9 gennaio 2022) Udine. Alla Dacia Arena va in scena il primo match del 2022 tra Udinese e Atalanta. I nerazzurri hanno la necessità di portare a casa i tre punti per non perdere il contatto dalla vetta e consolidare il quarto posto in classifica. Tra positivi e infortunati entrambe le formazioni si presentano al match ampiamente rimaneggiate. Gasperini sceglie Maehle e Pezzella sulle fasce, Malinovskyi e Pasalic a sostegno di Muriel. Cioffi schiera Padelli tra i pali e conferma la coppia d’attacco Beto e Deulofeu. 16? Gol dell’Atalanta! Sulla fascia sinistra Pezzella mette un cross al centro per Pasalic che di testa la mette sul secondo palo dove il portiere di casa non può arrivare. Ottimo anticipo del croato che non lascia scampo ai difensori 14? Sugli sviluppi di un corner la palla vaga al limite ... Leggi su bergamonews (Di domenica 9 gennaio 2022) Udine. Alla Dacia Arena va in scena il primo match del 2022 tra. I nerazzurri hanno la necessità di portare a casa i tre punti per non perdere il contatto dalla vetta e consolidare il quarto posto in classifica. Tra positivi e infortunati entrambe le formazioni si presentano al match ampiamente rimaneggiate. Gasperini sceglie Maehle e Pezzella sulle fasce, Malinovskyi ea sostegno di Muriel. Cioffi schiera Padelli tra i pali e conferma la coppia d’attacco Beto e Deulofeu. 16? Gol dell’! Sulla fascia sinistra Pezzella mette un cross al centro perche dila mette sul secondo palo dove il portiere di casa non può arrivare. Ottimo anticipo del croato che non lascia scampo ai difensori 14? Sugli sviluppi di un corner la palla vaga al limite ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A UDINESE-ATALANTA CONFERMATA DOMANI ALLE 16.30 TORINO-FIORENTINA SPOSTATA A LUNEDI ALLE 17.00 #SkySport #SkySerieA #SerieA - MCriscitiello : ***Week end di serie A confermato. Si va avanti a patto che non ci siano ulteriori restrizioni sulla presenza dei t… - Atalanta_BC : Manca davvero poco a #UdineseAtalanta ? It's almost time for Udinese-Atalanta ?? #SeriATIM #GoAtalantaGo ???? - MaxGavagni : @DAZN_IT Udinese Atalanta immagini di merda, e ho 200 mb di fibra, voi così favorite la pirateria..!!! - 7Robymar : L’Inter è nettamente la favorita, poi ci sono Milan, Napoli, Atalanta, Juventus, Roma, Lazio, Fiorentina, Sassuolo,… -