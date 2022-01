Ucraina: Mosca, non faremo concessioni agli Usa a Ginevra (Di domenica 9 gennaio 2022) Mosca si dice "delusa" dai "segnali" fatti pervenire dagli Stati Uniti e anche dall'Ue sull'Ucraina e afferma di non avere intenzione di fare "alcuna concessione" alle richieste americane in vista dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 gennaio 2022)si dice "delusa" dai "segnali" fatti pervenire dStati Uniti e anche dall'Ue sull'e afferma di non avere intenzione di fare "alcuna concessione" alle richieste americane in vista dei ...

