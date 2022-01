Salernitana, parla Iervolino: “Siamo all’inizio, restiamo uniti e crediamoci!” (Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Dai tempi di Antonio Lombardi un presidente non incitava pubblicamente la squadra nelle ore precedenti una partita. Superata l’era dei romani, c’è voluto Danilo Iervolino per rinfocolare, dall’alto, l’ambiente. Ad ora di pranzo, scrive: “Questa sera guarderò i nostri ragazzi giocare e onorare con i loro sforzi i colori della U.S. Salernitana 1919! Siamo solo all’inizio. restiamo uniti. crediamoci!”. Tutto lascia presagire, quindi, un girone di ritorno giocato per rimontare posizioni su posizioni. Essenziale sarà allora il mercato di (grande) riparazione. Appena Iervolino, però, avrà potere di firma… L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Dai tempi di Antonio Lombardi un presidente non incitava pubblicamente la squadra nelle ore precedenti una partita. Superata l’era dei romani, c’è voluto Daniloper rinfocolare, dall’alto, l’ambiente. Ad ora di pranzo, scrive: “Questa sera guarderò i nostri ragazzi giocare e onorare con i loro sforzi i colori della U.S.1919!solo”. Tutto lascia presagire, quindi, un girone di ritorno giocato per rimontare posizioni su posizioni. Essenziale sarà allora il mercato di (grande) riparazione. Appena, però, avrà potere di firma… L'articolo proviene da Anteprima24.it.

